С 1 августа увеличиваются штрафы за продажи с нарушениями правил кассовых аппаратов

В Луганской области налоговиками за январь - июнь 2020 проведены 83 фактические проверки и принято участие в 3 документальных проверках в сфере наличных расчетов. По их результатам плательщикам доначислено 1 млн 713 тыс. грн штрафов.

Как сообщили в пресс-службе ГНС в Луганской области, в первом полугодии 2020 зарегистрированы 2 тыс. 681 регистратор расчетных операций (далее - РРО). Общая сумма выручки за 6 месяцев текущего года составила 2 млрд 111 млн грн, в т.ч. за июнь - 310 млн 935 тыс. гривен.

В ведомстве обращают внимание, что за неиспользование классического или программного регистратора расчетных операций или не проведение расчетных операций через уже зарегистрированый регистратор расчетных операций предусмотрены следующие санкции:

на сегодня:

за нарушение совершеное впервые - 1 гривна;

за каждое следующее нарушение - 100 процентов стоимости товара (услуги);



с 1 августа 2020:

за нарушение совершено впервые - 10 процентов стоимости товара (услуги);

за каждое следующее нарушение - 50 процентов стоимости товара (услуги);



с 1 января 2021: