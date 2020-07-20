В Лисичанске ночью сгорел магазин по ул Жовтневой

28 июля около двух часов ночи в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в продовольственном магазине в Лисичанске по ул Жовтнева.

Прибыв на место происшествия, спасатели пожарно-спасательных частей 64 и 9 ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что горит крыша магазина.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника.

Возгорание на площади 350 квадратных метров удалось ликвидировать только к 5 утра.

В результате пожара уничтожена огнем крыша помещения и повреждено торговое оборудование, продовольственные и непродовольственные товары.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.