В Луганской области на шахте погиб рабочий

27 июля в Луганской области на шахте под Лисичанском погиб рабочий.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михайло Волынец, трагедия произошла на Шахте «Новодружеская» (ГХК «Лисичанскуголь»).

Предварительная причина трагедии - обвал породы.

Погибший горняк - Прохорорцев Константин Валерьевич 1979 года рождения. Без отца остались двое детей 16 и 11 лет.

По словам Волынца, из-за несвоевременных расчетов трейдеров с угледобывающими предприятиями, из-за накопления многомиллионных задолженностей, шахты не имеют средств на модернизацию процесса добычи, экономят на закупке средств индивидуальной защиты, что и приводит к подобным трагичным случаям.