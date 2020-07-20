В Луганской области растет количество заболевших COVID-19

Вчера в Луганской области выявили еще один случай COVID-19.

Заболевший был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение, и после ПЦР-анализа получен положительный результат на COVID-19.

Всего за все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 122 человек. Из них выздоровели - 90; лечится - 31.

По данным Министерства здравоохранения, за 27 июля выявлено 919 новых случаев коронавируса, выписаны - 622 пациента.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (268,2) Закарпатской (228,5) областях и в Киеве (163).

На стационарном лечении находится 4275 человек, из них 101 подключены к аппарату ИВЛ.

Летальность от последствий коронавируса в Украине составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,9%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.