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На КПВВ в Станице Луганской установят точки доступа к интернет и солнечные батареи

Вчера, 10:51 citynews.net.ua | Напечатать

На следующей неделе КПВВ «Станица Луганская» будет установлено три мощных точки доступа к бесплатному интернет через Wi-Fi, уже установили две остановки для электрокаров.

Об этом заявил во время встречи с главой Луганской обладминистрации Сергеем Гайдаем новый председатель Офиса УВКБ ООН в Славянске Гиорги Саникидзе.

В рамках международной помощи на крышах остановок будут установлены солнечные батареи, энергия которых может использоваться для зарядки мобильных устройств.

На КПВВ в Станице Луганской будет установлено модуль для предоставления консультаций гражданам.

Пограничникам, которые несут службу на КПВВ «Станица Луганская» и КПП «Меловое» было передано 240 литров антисептика. Также Офис добавляет второго работника на пункте пропуска через линию разграничения, который будет помогать гражданам.
На следующей неделе представители Офиса УВКБ ООН будут передавать в ФАПы, которые находятся вблизи линии соприкосновения, необходимые средства индивидуальной защиты - маски, халаты, очки и перчатки.


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