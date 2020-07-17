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В Лисичанске ввели военно-гражданскую администрацию

Вчера, 19:09 citynews.net.ua | Напечатать

Зеленский создал в Лисичанске военно-гражданскую администрацию. Соответствующий указ № 293/2020 опубликован на официальном сайте Президента Украины.

На виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» постановляю:

1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

2. Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про військово- цивільні адміністрації» заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Военно-гражданские администрации населенных пунктов формируются из военнослужащих воинских формирований, которые  находятся в них в установленном законодательством порядке для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности.

Непосредственное руководство военно-гражданскими администрациями населенных пунктов осуществляют их руководители, а общее - руководители областных ВЦА, руководитель АТО, командующий объединенных сил.

Целью военно-гражданских администраций является создание условий для обеспечения жизнедеятельности соответствующих территориальных громад, решение вопросов местного значения путем установления особого порядка осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, областных, районных советов) на территории их деятельности в случае если соответствующие органы местного самоуправления такие полномочия не осуществляют или самоустранились от их выполнения


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