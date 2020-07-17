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Геллер назначил нового директора луганской «Зари»

Вчера, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

Станислав Оганов, ЗаряПрезидент футбольного клуба «Заря» Евгений Геллер назначил исполняющего обязанности генерального директора клуба Станиславом Оганова на постоянную должность.

Как сообщает пресс-служба «Зари», в ходе встречи обговаривались планы дальнейшего функционирования луганского клуба, цели на будущий чемпионат и трансферная политика.

Одним из главных итогов встречи, согласно решению Евгения Геллера, является назначение Станислава Оганова на должность генерального директора футбольного клуба «Заря».

Также на днях подписан трансфер защитника луганчан Евгения Чеберко, который на протяжении трёх лет  играл в луганской «Заре».

Футболист перешёл из луганской «Зари» в австрийский футбольный клуб «ЛАСК» и недавно был представлен официально в качестве игрока клуба.

Предыдущий директор клуба, Сергей Рафаилов, уволился из команды весной 2020 года из-за разногласий с Геллером по финансовым вопросам, трансферов и продаж игроков.


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