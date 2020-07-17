Россия отказалась соблюдать перемирие - видео от украинских морских пехотинцев

12:00 и 10 минут. Именно столько продержалось перемирие на позициях 503 батальона морской пехоты рядом с оккупированной Горловкой.

Как сообщили военные, журналисты Общественное Донбасс зафиксировали прилет реактивной противотанковой гранаты по нашим укреплениям вблизи оккупированной Горловки.

РФ официально подтвердила, что не собирается участвовать в «режиме тишины», потому что «их там нет».

Также нежелание соблюдать перемирие подтвердил и пресс-секретарь президента России Песков.

Сегодня он заявил российским СМИ, что «на уровне нормандского формата — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины».

А еще 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

При этом возникают новые впросы - а с кем договаривался о перемирии Зеленский и что назвал прорывом его секретарь Ермак?