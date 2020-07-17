В Северодонецке за выходные 2 новых случая COVID-19

В Северодонецке за выходные 2 новых случая COVID-19Вчера, 12:53
По состоянию на 27 июля в Луганской области зарегистрировано всего 121 случай инфицирования COVID-19.
2 новых случая выявлены в Северодонецке, при обследовании больных пневмонией.
Всего с начала эпидемии 90 человек выздоровели. Продолжают лечение - 30, из них госпитализированы - 8, лечатся амбулаторно - 22.
В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев COVID-19.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 27 июля составляет 27918 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (264,3) Закарпатской (226,4) областях и в Киеве (162).