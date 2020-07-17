В Старобельском районе задержали двух поджигателей

24 июля в 21:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании стерни в Старобельском районе, между селами Лозововка и Хворостяновка.

По прибытию на место вызова спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что горит стерня и есть угроза распространения огня на рядом расположенные жилые дома.

Пожар площадью 14,5 га был локализован в 22:54 и ликвидирован в 23:13. Спасателям удалось остановить распространение огня, спасая 3 жилых дома.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекалось 5 пожарных.

На месте пожара находились двое граждан, которые, по словам свидетелей, подожгли скошенное поле. Их сразу задержали полицейские.