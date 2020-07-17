В Северодонецком озере Парковое запретили ловить белого амура, карпа и толстолобика

С 22 июля с целью усиления охраны, воспроизводства и увеличения рыбных запасов и в связи с зарыблением исполком Северодонецкого городского совета запретил вылов (добыча) в водоеме «Озеро Парковое» следующих видов рыб: белого амура и толстолобика размером менее 40 см, карпа - размером менее 25 см.

Решение принято в соответствии с законами Украины «О животном мире», «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», Правил любительского и спортивного рыболовства Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.

Как сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета, в Луганский рыбоохранный патруль управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области и Северодонецкий отдел ГУ Национальной полиции в Луганской области направлены принятые нормативные акты.