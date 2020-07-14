Вместо медицины у Зеленского потратили 35 млрд гривень на дороги из фонда COVID-19

Как сообщили в Министерстве финансов, изначально в Фонд борьбы с эпидемией COVID-19 закладывалось 64,7 млрд гривень. С учетом изменений, принятыми законами Украины и решениями Правительства объем фонда составил 66 млрд гривень.

По состоянию на 24 июля 2020 года Кабмин распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

При этом, для системы здравоохранения, доплаты врачам и на лечение украинцев во время эпидемии коронавируса COVID-19 было выделено всего 16 млрд гривень. Эти средства были израсходованы для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице — около 7 млрд, из которых 2,7 млрд гривень выделено на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет.

При этом на доплаты полицейским и нацгвардии выделено 2,5 млрд гривень, а врачам и медсестрам ежедневно контактирующими с потенциальными источниками заражения — всего 5 млрд гривень.

При этом у Зеленского решили потратить 35 млрд гривень (практически 40% фонда) на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.