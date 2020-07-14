СБУ установила всех российских наемников, причастных к убийству украинских военных при освобождении Лисичанска

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали и объявили в розыск российских наемников, которые 23 июля 2014 в Лисичанске совершили вооруженное нападение на подразделение украинских военных.

В результате вражеской атаки погибли полковник Александр Радиевский, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения различной степени тяжести получили 10 других военнослужащих. Украинские военные попали в вооруженную засаду, организованную боевиками на въезде в Лисичанска.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, для изучения обстоятельств гибели и ранению украинских военнослужащих оперативники и следователи СБ Украины проработали большой массив материалов, провели десятки экспертиз, опрошены свидетели и потерпевшие. В ходе проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий, сотрудники СБУ установили персональные данные боевиков и получили неопровержимые доказательства их причастности к преступлению.

Задокументировано, что в состав террористической группировки, которая совершила нападение на военнослужащих, входило двое граждан РФ - жители города Электрогорск Московской области по прозвищу «Волк» и «Ведун», которые принадлежали к группировке «Сибиряки». В группе также было трое местных боевиков - жители Лисичанска и Счастья. В июне 2014 года наемники прошли специальную диверсионную подготовку на военных базах в Ростовской области РФ.

22 июля основные силы российско-террористических незаконных вооруженных формирований покинули Лисичанск. Но террористическая группа, совместно с другими наиболее радикально настроенными боевиками, осталась в городе. Вооруженные пулеметами, гранатометами, снайперской оружием, прикрываясь местным населением, они атаковали украинские подразделения.

Силы антитеррористической операции полностью освободили Лисичанск от боевиков 24 июля. Уцелевшие участники НЗФ бежали на временно оккупированную территорию Луганской области или в Россию.

21 июля 2020 следователи СБ Украины сообщили пяти установленным боевикам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируется создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия. Они объявлены в розыск.