В ОБСЕ рассказали когда ждать открытия новых КПВВ в Счастье и Золотом

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Хайди Грау после встреч ТКГ и ее рабочих групп рассказала, что участники ТКГ подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в поселке Золотое и городе Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020.

Кроме того, в рабочих группах обсуждались текущие вопросы водоснабжения через линию разграничения и юридические предпосылки обеспечения особого статуса ОРДЛО после проведения местных выборов, как предусмотрено минского соглашениями.

Со стороны подконтрольной Украине части Луганской области КПВВ в поселке Золотое полностью готово. Со стороны контролируемой российскими террористами - абсолютно отсутствует инфраструктура для пропуска граждан и транспорта и не приняты меры по разминированию территории.

В Счастье КПВВ нет инфраструктуры для пропуска граждан ни украинской части ни со стороны террористов - все это предстоит только построить.