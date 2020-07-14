Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации посетят Луганскую и Донецкую области

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганской области.

Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, президенты Украины и Швейцарской Конфедерации ознакомятся с реализацией программы «Велике будівництво», реализующейся на деньги украинских налогоплательщиков, но в подконтрольных ОП средствах информации позиционирующейся как строительство «от президента».











