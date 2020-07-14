В Луганской области уже 119 случаев COVID-19

В Луганской области за 22 июля зафиксировано два новых случая заболевания COVID-19. Один человек выздоровел.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, положительный тест обнаружен у жителя Северодонецка, который заболел пневмонией.

Второй случай зафиксирован в Новоайдарском районе из числа установленных ранее контактных лиц. Лицо находится на амбулаторном лечении.

За все время исследований в Луганской области COVID-19лабораторно подтвержден у 119 человек. Из них выздоровели - 85; продолжают лечение - 33.

По данным Министерства здравоохранения, 23 июля (на 9:00) в Украине за сутки зафиксировано 856 новых случаев COVID-19. Умерли от осложнений коронавируса - 1551 человек, 34000 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 23.07 составляет 26300.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (252) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.