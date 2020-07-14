В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое и Крымское

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибром 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

В Луганской области окраины поселка Золотое российские террористы обстреляли из гранатометов различных систем, а в районе поселка Крымское — из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Майорска боевики вели обстрел из минометов калибра 120 мм и выпустили в сторону позиций ВСУ 25 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области, российские оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки.

Из этого же вооружения враг обстреливал и позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Лебединский, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка.

В Районе Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения.