В Луганской области под обстрелом Орехово, Попасная, Новотошковское и Причепиловка

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали Орехово, Золотое и Новотошковское из минометов калибром 120 мм и 82 мм.

Позиции ВСУ в районе Причепиловки и Попасной боевики обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Мироновский (Донецкая область) противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120 мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытнго вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.