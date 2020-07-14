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В Лисичанске и Северодонецке новые случаи COVID-19. Всего в Луганской области - 111

Сегодня, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

За последние сутки лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19 в Луганской области.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, жители Северодонецка и Лисичанска вернулись из России и находились в самоизоляции.

После обязательного ПЦР тестирования анализы выявили положительный результат на COVID-19.

В Украине по состоянию на 21 июля зафиксировано 673 новых случая коронавирусной болезни COVID-19

Всего выявлено 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32199 пациентов выздоровели.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая область - 2330 случаев;
  • Волынская область - 3318 случаев;
  • Днепропетровская область - 1224 случая;
  • Донецкая область - 797 случаев;
  • Житомирская область - 1609 случаев;
  • Закарпатская область - 4518 случаев;
  • Запорожская область - 682 случая;
  • Ивано-Франковская область - 3611 случаев;
  • Кировоградская область - 686 случаев;
  • м. Киев - 7034 случая;
  • Киевская область - 3332 случая;
  • Львовская область - 8229 случаев;
  • Луганская область - 111 случаев;
  • Николаевская область - 524 случая;
  • Одесская область - 2638 случаев;
  • Полтавская область - 356 случаев;
  • Ровенская область - 5183 случая;
  • Сумская область - 371 случай;
  • Тернопольская область - 2466 случаев;
  • Харьковская область - 3082 случая;
  • Херсонская область - 216 случаев;
  • Хмельницкая область - 991 случай;
  • Черновицкая область - 5363 случая;
  • Черкасская область - 847 случаев;
  • Черниговская область - 649 случаев.

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В Лисичанске и Северодонецке новые случаи COVID-19. Всего в Луганской области - 111 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня