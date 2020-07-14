В Лисичанске и Северодонецке новые случаи COVID-19. Всего в Луганской области - 111

В Лисичанске и Северодонецке новые случаи COVID-19. Всего в Луганской области - 111Сегодня, 10:21
За последние сутки лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19 в Луганской области.
Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, жители Северодонецка и Лисичанска вернулись из России и находились в самоизоляции.
После обязательного ПЦР тестирования анализы выявили положительный результат на COVID-19.
В Украине по состоянию на 21 июля зафиксировано 673 новых случая коронавирусной болезни COVID-19
Всего выявлено 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32199 пациентов выздоровели.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая область - 2330 случаев;
- Волынская область - 3318 случаев;
- Днепропетровская область - 1224 случая;
- Донецкая область - 797 случаев;
- Житомирская область - 1609 случаев;
- Закарпатская область - 4518 случаев;
- Запорожская область - 682 случая;
- Ивано-Франковская область - 3611 случаев;
- Кировоградская область - 686 случаев;
- м. Киев - 7034 случая;
- Киевская область - 3332 случая;
- Львовская область - 8229 случаев;
- Луганская область - 111 случаев;
- Николаевская область - 524 случая;
- Одесская область - 2638 случаев;
- Полтавская область - 356 случаев;
- Ровенская область - 5183 случая;
- Сумская область - 371 случай;
- Тернопольская область - 2466 случаев;
- Харьковская область - 3082 случая;
- Херсонская область - 216 случаев;
- Хмельницкая область - 991 случай;
- Черновицкая область - 5363 случая;
- Черкасская область - 847 случаев;
- Черниговская область - 649 случаев.