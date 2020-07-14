В Лисичанске и Северодонецке новые случаи COVID-19. Всего в Луганской области - 111

За последние сутки лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19 в Луганской области.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, жители Северодонецка и Лисичанска вернулись из России и находились в самоизоляции.

После обязательного ПЦР тестирования анализы выявили положительный результат на COVID-19.

В Украине по состоянию на 21 июля зафиксировано 673 новых случая коронавирусной болезни COVID-19

Всего выявлено 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32199 пациентов выздоровели.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: