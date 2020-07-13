Что делать, если цены товара на ценнике и в чеке не совпадают?

Что делать, если цены на ценнике и в чеке не совпадают? Подобные ситуации случаются нередко. При этом, пытаясь выяснить ситуацию у кассира или продавца-консультанта, в ответ можно услышать сомнительное объяснение: «проводилась переоценка, не успели заменить ценники». А по требованию покупателя продать товар по цене, указанной на ценнике реакция представителей продавца бывает еще интереснее, как: «не хотите - не берите» или «можем только оформить возврат товара».

Как рассказали в Отдел потребительского рынка Лисичанского городского совета, неактуальность ценников - проблема не покупателей, поэтому вы имеете право требовать возврата разницы стоимости, если уже оплатили, отказаться от покупки или приобрести товар по указанной на ценнике цене.

Частью 1 статьи 15 Закона Украины «О защите прав потребителей» предусмотрено право потребителя на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора. Информация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги). Информация о продукции, в том числе, должна содержать данные о цене (тарифе), условиях и правилах приобретения продукции. Часть 3 этой же статьи устанавливает требования к ценнику.

Продавец (исполнитель), который реализует продукцию, должен обязательно указывать цену каждой единицы такой продукции или одной категории продукции и цену одной стандартной единицы этой продукции. Надписи по цене реализации продукции должны быть четкими и простыми для понимания. Цена продукции должна включать в себя все налоги и неналоговые платежи, которые согласно законодательству оплачиваются потребителем при приобретении соответствующей продукции.

Работники предприятия до начала работы должны проверить наличие и правильность оформления ценников, указателей цен, меню, прейскурантов цен.

В соответствии со ст. 19 ЗУ «О защите прав потребителей» запрещается ведение нечестной предпринимательской деятельности, в частности любой деятельности (действий или бездействия), которая вводит потребителя в заблуждение.

Предпринимательская практика считается вводит в заблуждение, если она побуждает или может побудить потребителя дать согласие на осуществление сделки, на который в противном случае он не согласился бы, путем предоставления ему ложной или неполной информации.

Напомним, что в соответствии с ч. 8 ст. 18 ЗУ «О защите прав потребителей» нечеткие или двусмысленные положения договоров с потребителями толкуются в пользу потребителя.

Следовательно, при возникновении соответствующих недоразумений при расчете за товар прежде всего следует обратиться к администрации магазина с требованием возврата разницы между ценой на ценнике и ценой, указанной в чеке.

В случае нарушения сроков получения ответа, или если такой ответ не удовлетворяет требования потребителя, последний может обратиться с претензией к администрации предприятия (напомним, что подобные претензии подаются в двух экземплярах, на одном из которых проставляется дата принятия и данные о лице, принявшем претензию. В случае отказа принять претензию, последняя направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Также, не лишним будет сразу же собрать доказательства нарушения ваших прав: сфотографировать ценник, заручиться показаниями свидетелей и, конечно же, сохранить чек.

Совершив все так называемые подготовительные действия, потребитель вправе обратиться с заявлением в соответствующий орган по вопросам защиты прав потребителей, приобщив к нему указанные доказательства.

Фото: Anna Shvets