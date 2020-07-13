Разумков: Выборы на Донбассе будут только по единому закону со всей Украиной

Выборы на оккупированных территориях Украины должны проходить согласно единому закону. На сегодня в парламенте не готовят законопроектов, которые бы регулировали выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) или в Крыму.

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, на рассмотрении парламента нет законопроектов, которые бы регламентировали такие выборы.

«Если мы говорим с вами о выборах, то это моя личная позиция, я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить согласно единому закону», — отметил Разумков.

Он также подчеркнул, что на сегодня нет законопроектов, которые бы обсуждались или разрабатывались отдельно для закрепления особого статуса оккупированной части Донбасса и Крыма.



