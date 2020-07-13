В Луганской области только 4% медперсонала протестовали на антитела к COVID-19

Всего 4,4% медперсонала Луганской области прошли ИФА-тестирование на выявление антител к COVID-19. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Луганской областной государственной администрации.

Там уточнили, что общее количество медперсонала по области составляет 9 тыс. 391 человек. ИФА-скрининг проведен 420 работникам, что составляет 4,4% от общего количества.

В облгосадминистрации добавили, что 62,8% пациентов, поступающих в стационары, проходят ИФА-скрининг.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в Украине заразились почти 8 тыс. медиков, и еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты.