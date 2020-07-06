Зеленский сделал заявление к годовщине уничтожения рейса МН17. Слово Россия произнести не смог

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе в 2014 году справедливость должна восторжествовать. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек — все пассажиры и весь экипаж», — написал Зеленский.

Он отметил, что с начала расследования этой трагедии «Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде».

«Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года», — отметил Зеленский.

Президент отметил, что этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание.

«Ничто не вернет потерянных жизней и не уймет горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, шесть лет назад — 17 июля 2014 года — на востоке Украины из российской ПВО и российскими же военными был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в уничтождении пассажирского самолета рейса MH17 начался в окружном суде Гааги 9 марта.

Сразу после уничтожения пассажирского лайнера, РФ и находящиеся у нее под контролем пропагандисты (например Шарий), начали беспрецедентную информационную кампанию по дезинформации и сокрытию виновников преступления, совершенного кадровыми российскими военными.

Судя по заявлению Зеленского, он не только не может произнести слово Россия - настоящего виновника страшной трагедии, но и завление опубликовать на официальном сайте Президента Украины.