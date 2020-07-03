Луганскую область обстреляли из артиллерии и тяжелых минометов

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

В Луганской области российские террористы обстреляли село Новозвановка под Попасной из артиллерии калибром 122 мм.

Неподалеку Причепиловки в Новоайдарском районе противник вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики обстреливали Орехово и Золотое из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник пять раз открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия по защитникам Водяного. Вблизи населенного пункта Опытное агрессор использовал не только гранатометы, но и пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Старогнатовка, Гнутово и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки - из пулеметов и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое солдат Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и организована оперативная эвакуация в госпиталь.