Местные бюджеты Луганской области получили от упрощенцев почти 178 млн грн единого налога

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что субъекты хозяйствования в январе - июне 2020 заплатили 177,9 млн грн единого налога.

В ведомстве отметили, что основная часть поступлений единого налога, а это 106,2 млн грн уплаченная физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения. Юридические лица - плательщики единого налога III группы перечислили в местную казну 15,1 млн грн, сельскохозяйственные товаропроизводители - 56,6 млн гривень.

По сравнению с показателями за январь - июнь 2019-му году поступления единого налога увеличились на 13,5 млн грн, или на 8,2 процента.

Напомним, всего за январь - июнь 2020 года в местные бюджеты Луганской области поступило 1 млрд 635,1млн гривен.