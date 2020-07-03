У Зеленского придумали новые критерии для карантина

Зеленский просит Кабмин не продолжать карантин более, чем на месяц. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по итогам селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

«Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем в месяц, но не более», - сказал Глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о карантине в Украине. Согласно новому плану, регионы будут разделены на четыре зоны - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.