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СБУ показала российскую мину, запрещенную в цивилизованном мире

Вчера, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи Службы безопасности Украины расследуют факт использования участниками незаконных вооруженных формирований неконтактного взрывного устройства НВУ-П «Охота» российского производства, которое запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.
По данным следствия, взрывчатку обнаружили военнослужащие подразделений операции Объединенных сил вблизи поселка Новотошковка в Луганской области.

НВУ-П «Охота» представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров.
По оперативной информации, это взрывное устройство было установлено российскими террористами вблизи населенного пункта Новотошковское у линии разграничения и представляло потенциальную угрозу для мирніх жителей.
Сейчас мины уничтожені военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС.

 
Неконтактный взрыватель изъяли следователи СБУ для его добавления в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


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