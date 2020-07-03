Депутаты Зеленского и Медведчука назначили нового главу НБУ

Верховная Рада назначила нового главу Национального банка Украины председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

Соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады 16 июля 2020 года.

«За» назначение Кирилла Шевченко проголосовали 332 народных депутата из фракций партии «Слуга народа, «ОПЗЖ», «Батькивщины», «Довіра», группы «За майбутнє» и 13 внефракционных.

Партии «Голос» и «Европейская солидарность» воздержались.

При обсуждении в сессионном зале представитель фракции «Голос» Ярослав Железняк раскритиковал процедуру внесения кандидатуры председателя НБУ: вечером представление внесли, утром следующего дня — голосование. Нардепы не могли выслушать Шевченко и понять его план действий.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в свою очередь сообщила, что ее политсиле удалось пообщаться с кандидатом и призвала голосовать «за».

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 в Туле, Россия.

В 1994 году окончил Харьковский государственный экономический университет, экономист.

С мая 2009 года по сентябрь 2009 года — советник премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С сентября 2009 года по апрель 2010 года — первый заместитель главы правления АБ «Укргазбанк».

С апреля 2011 по декабрь 2011 года — глава правления АО «Украинская Стратегическая Группа».

С февраля 2012 по апрель 2012 года — глава правления АО «СКПД».

С мая 2012 по август 2014 года — советник главы правления ПАО «Государственный сберегательный банк Украина» (Ощадбанк).

С 7 октября 2014 года — первый заместитель главы правления АБ «Укргазбанк».

С 26 декабря 2014 года — и. о. главы правления АБ «Укргазбанк».

С 28 мая 2015 года — глава правления АБ «Укргазбанк».

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