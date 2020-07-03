» » Депутаты Зеленского и Медведчука назначили нового главу НБУ

Депутаты Зеленского и Медведчука назначили нового главу НБУ

Вчера, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада назначила нового главу Национального банка Украины председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.
Соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады 16 июля 2020 года.

 

«За» назначение Кирилла Шевченко проголосовали 332 народных депутата из фракций партии «Слуга народа, «ОПЗЖ», «Батькивщины», «Довіра», группы «За майбутнє» и 13 внефракционных.

Партии «Голос» и «Европейская солидарность» воздержались.

При обсуждении в сессионном зале представитель фракции «Голос» Ярослав Железняк раскритиковал процедуру внесения кандидатуры председателя НБУ: вечером представление внесли, утром следующего дня — голосование. Нардепы не могли выслушать Шевченко и понять его план действий.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в свою очередь сообщила, что ее политсиле удалось пообщаться с кандидатом и призвала голосовать «за».

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 в Туле, Россия.

В 1994 году окончил Харьковский государственный экономический университет, экономист.

  • С мая 2009 года по сентябрь 2009 года — советник премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
  • С сентября 2009 года по апрель 2010 года — первый заместитель главы правления АБ «Укргазбанк».
  • С апреля 2011 по декабрь 2011 года — глава правления АО «Украинская Стратегическая Группа».
  • С февраля 2012 по апрель 2012 года — глава правления АО «СКПД».
  • С мая 2012 по август 2014 года — советник главы правления ПАО «Государственный сберегательный банк Украина» (Ощадбанк).
  • С 7 октября 2014 года — первый заместитель главы правления АБ «Укргазбанк».
  • С 26 декабря 2014 года — и. о. главы правления АБ «Укргазбанк».
  • С 28 мая 2015 года — глава правления АБ «Укргазбанк».

Назначению нового главы НБУ предшествовало скандальное увольнение Якова Смолия, который заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина — «систематическое политическое давление».
В ЕС назвали «тревожным сигналом» сообщение об отставке главы НБУ Смолия.

Крупнейшие кредиторы Украины ЕБРР и МВФ заявили, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы НБУ.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:37

Луганскую область обстреляли из артиллерии и тяжелых минометов

Сегодня, 10:29

В России горел автобус с 40 пассажирами из Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 10:22

Местные бюджеты Луганской области получили от упрощенцев почти 178 млн грн единого налога

Вчера, 14:07

У Зеленского придумали новые критерии для карантина

Вчера, 14:02

СБУ показала российскую мину, запрещенную в цивилизованном мире

Вчера, 11:47

Депутаты Зеленского и Медведчука назначили нового главу НБУ

Вчера, 11:15

С 20 июля начнет курсировать пригородный поезд Кондрашевская-Нова - Лантратовка

Вчера, 11:06

В Луганской области решили не ослаблять карантин

Вчера, 10:28

При каких условиях ФОП могут списать долги по ЕСВ

Вчера, 09:53

В Лисичанске новый случай COVID-19

Вчера, 09:46

В Луганской области российские террористы обстреливали из минометов Новотошковское, Золотое и Орехово

15-07-2020, 15:43

В Луганской области проверили водоемы на загрязнение - где можно купаться

Новости Украины:

Сегодня, 10:24

В Одессе возле танкера Delfi зафиксировано загрязнение моря нефтепродуктами

15-07-2020, 12:09

В Луцке с 16 июля восстановят полноценную работу кафе и рестораны

14-07-2020, 16:20

В Умани решили отменить паломничество хасидов в 2020 году

14-07-2020, 14:19

В Харькове суточные осадки установили новый рекорд c 1881 года

13-07-2020, 14:55

Кличко: На всех киевских пляжах показатели содержания кишечной палочки превышают норму

13-07-2020, 12:19

В страшной аварии под Киевом погибли двое взрослых и двое детей

8-07-2020, 16:15

В Киеве обманутые вкладчики банка Аркада квартир перекрывали мост Метро

8-07-2020, 13:56

В Одессе ураган повалил 63 дерева и повредил линии электропередач

8-07-2020, 13:52

В Одесской области за последние дни фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19

7-07-2020, 12:53

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен

6-07-2020, 12:04

Во Львовской области паводок угрожал прорвать дамбу в Самбоском районе и затопить 7 сел

3-07-2020, 14:34

По легендарной игре Fallout снимут сериал

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

Депутаты Зеленского и Медведчука назначили нового главу НБУ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня