С 20 июля начнет курсировать пригородный поезд Кондрашевская-Нова - Лантратовка

С 20 июля 2020 года в Луганской области восстанавливается курсирование пригородного поезда № 6482/6481 сообщением Кондрашевская-Нова-Лантратовка-Кондрашевская Новая.

График движения пригородного поезда № 6482/6481:

отправление со станции Кондрашевская Новая в 7.00, прибытие на станцию Лантратовка в 12.50 ч.

В обратном направлении отправление со станции Лантратовка в 13.20 ч, прибытие на станцию Кондрашевская Новая в 18.50 ч.

Поезд будет курсировать ежедневно кроме среды.