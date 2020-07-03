На фото показан пример как не надо носить маски

В Луганской области решили не ослаблять карантин - такое решение принято по итогам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

«Мы оставляем без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий на территории Луганской области», - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Как сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Жданов, интенсивный показатель заболевания коронавирусом в области составляет 14,9 случаев на 100 000 населения. Средний срок лечения составляет 24 дня.

Основные показатели по введению или ослабления карантинных мероприятий: инцидентность за семь дней - 1,2; среднее количество тестирований - 43, коэффициент выявления случаев инфицирования - 1,07%. Это соответствует требованиям, установленным Министерством здравоохранения.

На самоизоляции находятся (кроме больных) 65 контактных лиц и 207 тех, кто установил мобильное приложение «Дій вдома».

За период карантина в Луганской области полицейскими составлено 348 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С момента решения об ограничении работы развлекательных заведений до 23:00 составлены два соответствующих протокола. Также за последний месяц Держпродспоживслужбой осуществлено 6925 мониторинговых проверок объектов хозяйствования области.

Главному управлению Держпродспоживслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области совместно с органами местного самоуправления поручено продолжить проведение регулярных мониторинговых проверок за соблюдением субъектами хозяйствования установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина с учетом утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 г. № 588 изменений в постановление от 20 мая 2020 № 392.



