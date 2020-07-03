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При каких условиях ФОП могут списать долги по ЕСВ

Вчера, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области рассказали, что подлежат списанию неуплаченные по состоянию на 03.06.2020 года суммы недоимки, начисленные физическим лицам - предпринимателям на общей системе налогообложения и физическим лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, за период с 1 января 2017 по 3 июня 2020 года, а также штрафы и пеня, начисленные на эти суммы недоимки, при условии что такими плательщиками не получен доход (прибыль) от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц.

Физические лица - предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения такой «акцией» воспользоваться не смогут.

Чтобы списать долги необходимо:

1. Закрыться в период с 03.06.2020 года по 31.08.2020 года

  • физические лица - предприниматели на общей системе налогообложения подают заявление о прекращении предпринимательской деятельности государственному регистратору и в налоговый орган по основному месту учета заявление о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени (в произвольной форме).
  • физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность подают заявление о снятии с учета в качестве плательщика единого взноса и заявление о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени (в произвольной форме) в налоговый орган по основному месту учета.

2. Предоставить отчетность по единому взносу

  • Если вы не подавали отчетность по единому взносу - самое время это нарушение исправить. По крайней мере, за периоды 2017 - 2020 гг. - представление такой отчетности в налоговый орган по основному месту учета - это обязательное условие для списания недоимки за эти периоды.

При этом штрафные санкции к плательщику единого взноса, предусмотренных п. 7 ч. 11 ст. 25 Закона Украины от 8 июля 2010 № 2464 "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", при следующих условиях не применяются. То есть, за представление отчетов по единому взносу с опозданием - штрафовать не будут. Если же всю отчетность по 2017 - 2020 гг. Были представлены - заново подавать ее не надо.

И не забывайте о «ликвидационном» отчете по единому взносу в налоговый орган:

  • физические лица - предприниматели на общей системе налогообложения - в течение 30 календарных дней со дня проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;
  • физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность - в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления в налоговый орган о снятии с учета плательщика единого взноса.

После выполнения двух указанных условий налоговый орган в течение 15 рабочих дней проводит камеральную проверку, по результатам которой принимает решение, списывать долги или нет.

В ведомстве напоминают, что эти нормы определены Законом Украины от 13 мая 2020 №592-их «О внесении изменений в Закон Украины« О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование »по устранению дискриминации по кругу плательщиков». Он вступает в силу с 1 января 2021, кроме пункта 5 раздела I этого Закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть с 3 июня 2020.


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При каких условиях ФОП могут списать долги по ЕСВ