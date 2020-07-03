В Лисичанске новый случай COVID-19

В Луганской области выявлен новый случай COVID-19. Заболевший - житель города Лисичанск, до установления диагноза находился на самоизоляции. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 99 человек. Из них выздоровели - 75, продолжают лечение 23 человека.

В Украине за 15 июля лабораторно подтверждено 848 случаев COVID-19. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 16 июля составляет 26079 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.

С начала эпидемии 1445 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: