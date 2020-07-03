В Лисичанске новый случай COVID-19

В Лисичанске новый случай COVID-19Вчера, 09:53
В Луганской области выявлен новый случай COVID-19. Заболевший - житель города Лисичанск, до установления диагноза находился на самоизоляции. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 99 человек. Из них выздоровели - 75, продолжают лечение 23 человека.
В Украине за 15 июля лабораторно подтверждено 848 случаев COVID-19. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 16 июля составляет 26079 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.
С начала эпидемии 1445 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 2221 (1673 выздоровели)
- Волынская обл. - 3147 (1954 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1163 (1055 выздоровели)
- Донецкая обл. - 776 (294 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1569 (1226 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 4166 (1405 выздоровели)
- Запорожская обл. - 642 (535 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 3232 (1259 выздоровели)
- м. Киев - 6613 (2160 выздоровели)
- Киевская обл. - 3144 (2140 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 675 (595 выздоровели)
- Луганская обл. - 98 (74 выздоровели)
- Львовская обл. - 7622 (1242 выздоровели)
- Николаевская обл. - 498 (396 выздоровели)
- Одесская обл. - 2375 (1055 выздоровели)
- Полтавская обл. - 343 (307 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4852 (3247 выздоровели)
- Сумская обл. - 348 (304 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2337 (1469 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2845 (1547 выздоровели)
- Херсонская обл. - 206 (189 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 930 (789 выздоровели)
- Черкасская обл. - 783 (609 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5232 (3115 выздоровели)
- Черниговская обл. - 628 (292 выздоровели).