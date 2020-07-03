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В Луганской области российские террористы обстреливали из минометов Новотошковское, Золотое и Орехово

Вчера, 09:46 citynews.net.ua | Напечатать

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово-Золотое и Новотошковское. На этих участках фронта вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области вблизи Марьинки боевики дважды открывал огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По Талаковке, кроме гранатометов и пулеметов, боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра. В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка агрессор обстреливал украинских воинов из гранатометов и пулеметов.

Новолуганское обстреливали из вооружения БМП и автоматические станковые гранатометы.


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В Луганской области российские террористы обстреливали из минометов Новотошковское, Золотое и Орехово » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня