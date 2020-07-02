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В Луганской области проверили водоемы на загрязнение - где можно купаться

Вчера, 15:43 citynews.net.ua | Напечатать

ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» осуществляет мониторинговые наблюдения за качеством воды водных объектов в 27 местах массового отдыха населения на 17 водных объектах области. Ситуацию, которая сложилась по этому вопросу, можно охарактеризовать как нестабильную.

2 пляжа, которые имеют официальный статус городских пляжей (в Старобельске на р. Айдар и на пруду в районе завода «Пролетарий» Лисичанска), по результатам санитарно-бактериологических исследований, отклонений от санитарно-эпидемиологических нормативов не имеют (в июне месяца по этим водоемам было исследовано 6 проб, в которых проведены 22 исследования).

По санитарно-химическим показателям превышение обнаружено в 2 пробах по показателям сухой остаток и хлориды, в пруду Лисичанска.

Кроме городских пляжей, имеющих официальный статус, наиболее массово для купания и отдыха населения используются оз. Песчаное (Рубежное), оз. Кривенькое, Клешня (Попаснянский р-н), оз. Чистое и Парковое (Северодонецк), р. Айдар (места массового отдыха в Новопсковском, Старобельском и Новоайдарском районах), p. Красная (Сватовский и Кременской районы), p. Деркул (Беловодский район) и другие.

Соответствует нормативам качество воды водоемов в местах популярных пляжей на озере Песчаное (Рубежное), на реке Красной и у водохранилища в Сватово, на р. Айдар в Новопсковском и Старобельском районах, на пруду м. Попасная, озере базы отдыха «Акваленд Катрин» в Станице Луганской.

Наиболее неудовлетворительная ситуация сложилась на озерах Чистое и Парковое в Северодонецке, оз. Клешня (база отдыха ООО «ЭКОГРИН») оз. Кривенькое.

По данным лабораторных исследований вода в этих водоемах характеризуется высоким микробным загрязнением. Так, в пробах воды оз. Парковое, отобранных и исследованных в июне текущего года на микробное загрязнение, индекс ЛКП превышал санитарно-эпидемиологические нормативы в 1,24 - 26 раз, индекс колифагов - в 2-3 раза, индекс кишечной палочки (Е. Соlи) в 5 - 13 раз , в водоеме обнаружена патогенная микрофлора (сальмонелла). В воде оз. Чистый микробное загрязнение превышало санитарно-эпидемиологические нормативы по индексу ЛКП в 19 - 26 раз, по индексу колифагов в 2-3 раза, по индексу кишечной палочки (Е. Соlи) в 2,3 - 13 раз, в водоеме обнаружена патогенная микрофлора (сальмонелла ).

На пляже базы отдыха ООО «ЭКОГРИН» оз. Клешня микробное загрязнение воды по индексу ЛКП превышало санитарно-эпидемиологические нормативы в 4,2 - 4,8 раза, индекс Е. Соlи в 1,2-1,3 раза, индекс колифагов в 3 - 7 раз; в воде оз. Кривенькое по индексу ЛКП в 4,2 - 14,0 раз, по индексомЕ. Соlи в 1,3 раза, по индексу колифагов в 7,0-9,0 раз.

Всего в июне текущего года в местах массового отдыха населения на водных объектах было исследовано 53 пробы, в которых осуществлено 220 исследований воды по микробиологическим показателям, из которых 20,8% проб (13,2% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства.

По санитарно-химическим показателям было исследовано 43 пробы (выполнено 519 исследований) воды водоемов, из них 44,2% проб (5% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства.


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Где можно купаться в Луганской области в 2020 году