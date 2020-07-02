Для поездок в Крым со стороны Украины необходим ПЦР-тест на отсутствие COVID-19

С 15 июля для тех, кто едет в Крым со стороны материковой Украины отменена обязательная двухнедельная обсервация. Теперь необходимо иметь ПЦР - тест на COVID-19 (конечно, он должен быть отрицательным) или для тех, кто уже переболел вирусом - тест на наличие антител. Об этом сообщает Громадська приймальня УГСПЛ з питань Криму.

Законодательство РФ позволяет иностранным гражданам, едущим в Крым, по выбору предоставить соответствующие результаты тестов на границе, или сдать анализы в Крыму на протяжении трех дней после пересечения границы.

Однако за те полдня, что действует новый порядок, выяснилось, что от иностранных граждан требуется наличие теста при прохождении КПВВ. У иностранцев также могут возникнуть сложности со сдачей теста в крымских лабораториях из-за отсутствия медицинской страховки. Возможно, в ближайшее время тест перестанут требовать на границе, однако сейчас для граждан Украины, которые едут в Крым, желательно иметь при себе тест, сделанный не более чем за три календарных дня до поездки.

Владельцы российского паспорта, едущие в Крым, должны пройти тест в течение трех дней после прибытия в Крым. Тест платный. На границе с таких лиц берут письменное обязательство прохождения теста, который потом надо отправить по указанному в обязательстве адресу.

Тоже самое актуально для пересечения международно признанной границы с Российской Федерацией, например в пункте пропуска в Харьковской области.

Для граждан Украины, которые едут на материк из Крыма, остается обязательным двухнедельная самоизоляция, она не отменена.

Также важно помнить, что сейчас нет достоверных данных об эпидемии коронавируса в Крыму, на полуостров сейчас приезжают много туристов с территории Российской Федерации, в том числе из Москвы, в которой один из самых высоких уровней заболеваемости в мире, поэтому призываем принимать решение о поездке в Крым только в случае необходимости и бережно относиться к своему здоровью.