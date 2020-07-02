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Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября. Кроме Крыма и оккупированного Донбасса

Вчера, 14:19 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году. Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов Украины.

«Местные выборы будут 25 октября, это первое. Повсеместно, по всей территории Украины — в областные советы, в районные советы, к сожалению, я говорю это, и во все советы ОТО по всей территории Украины. В областные советы Донецкой и Луганской областей выборов не будет, мы понимаем, почему», — сказал председатель партии «Слуга народа», первый замглавы фракции СН Алексанр Корниенко.

Проект постановления предусматривает назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Выборы депутатов ВР Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АРК, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся.

На этих территориях выборы будут назначены в установленном отдельным законом порядке и сроки, при условиях прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.


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