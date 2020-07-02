Китай, Германия и РФ - главные рынки для Украины по импорту-экспорту товаров

Китай, Германия и РФ - главные рынки для Украины по импорту-экспорту товаровВчера, 12:04
В Украине импортировали товаров на более 24,3 млрд долларов (по сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долларов или на 12%). Об этом сообщает государственная таможенная служба Украины.
Экспортировали из Украины на $23 млрд (уменьшение экспорта составило 1,6 млрд долларов или на 6%).
Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - $ 1.4 млрд.
Больше всего в Украину импортировали из:
- Китая - 15% от общего импорта
- Германии - 9%
- Российской Федерации - 9%.
Чаще всего импортировали:
Топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
Реакторы ядерные (на самом деле нет), котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.
Главные партнеры по экспорту:
- Китай - 13% от общего экспорта
- Польша - 6%
- Российская Федерация - 6%.
Чаще всего экспортировали:
- Зерновые культуры;
- Черные металлы;
- Жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения