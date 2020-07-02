Китай, Германия и РФ - главные рынки для Украины по импорту-экспорту товаров

В Украине импортировали товаров на более 24,3 млрд долларов (по сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долларов или на 12%). Об этом сообщает государственная таможенная служба Украины.

Экспортировали из Украины на $23 млрд (уменьшение экспорта составило 1,6 млрд долларов или на 6%).

Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - $ 1.4 млрд.

Больше всего в Украину импортировали из:

Китая - 15% от общего импорта

Германии - 9%

Российской Федерации - 9%.

Чаще всего импортировали:

Топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;

Реакторы ядерные (на самом деле нет), котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

Главные партнеры по экспорту:

Китай - 13% от общего экспорта

Польша - 6%

Российская Федерация - 6%.

Чаще всего экспортировали: