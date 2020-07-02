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Тарас Креминь призвал Раду не поддерживать законопроект Бужанского о языке

Вчера, 11:15 citynews.net.ua | Напечатать

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную Раду не поддерживать законопроект народного депутата из «Слуги народа» Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе.

«Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях» (№ 2362), — написал Креминь.

По его мнению, данный законопроект предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на «сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе — заявил Тарас Креминь

Документ предлагает ‚сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года‘. Кроме того, по его словам, проект позволяет и после 2023 года преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств, в то время как в соответствии с действующим законодательством это составляет 20%.

Также, согласно законопроекту, во всех школах Украины можно будет преподавать один или несколько предметов, в том числе, на русском языке.

«Утверждения, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Ведь Закон Украины «Об образовании», языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном Суде, решением Конституционного Суда № 10-р/2019 от 16 июля 2019 года признан соответствующим Конституции Украины», — подчеркнул языковой омбудсмен.

На этой неделе ВР рассмотрит законопроект о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения. В нем планируют рассмотреть переход русскоязычных школ с 2023 года, чтобы устранить дискриминацию, поскольку школы, в которых обучение происходит на языках нацменьшинств Европейского Союза, переходят на украинский язык обучения только с сентября 2023 года.


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