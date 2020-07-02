Сегодня вечером КПВВ в Станице Луганской приостановит пропуск граждан

Российские боевики объявили о приостановке работы КПВВ в Станице Луганской 15 июля.

Как сообщили представители террористов, единственный в Луганской области переход остановит пропуск людей с 17:00 до 19:00 в связи с доставкой на оккупированную территорию Луганской области гуманитарного груза от Красного Креста.

«Обращаем внимание граждан, что в среду, 15 июля, КПВВ «Станица Луганская» приостановит пропуск граждан с 17:00 до 19:00 в связи с тем, что на территорию Республики будет осуществляться доставка гуманитарного груза от МККК», — заявила представитель боевиков «ЛНР» Ольга Кобцева.