В Украине официально начал свою работу музыкальный стриминговый сервис Spotify

В Украине официально начал свою работу крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify.

«Украина может наслаждаться прослушиванием 50 миллионов треков, 4 миллиардов плейлистов, а также локализованными функциями персонализации музыки», — говорится в сообщении сервиса.

Кроме Украины Spotify запустился еще в 12 странах Европы: Беларуси, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Словении и России.

Для начала пользования Spotify достаточно пройти регистрацию или авторизацию при помощи Facebook и загрузить бесплатное приложение в Play Market или AppStore.

Бесплатная версия имеет ряд ограничений: между треками — альбомы и плей-листы можно слушать только в случайном порядке, пропустить можно не более шести песен в час, рекламные вставки и нельзя загружать свои песни.

Однако в Spotify существует четыре варианта премиум-подписки: оформление одной из них предоставит бесплатный пробный период в течение одного месяца.