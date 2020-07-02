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В Луганской области количество больных COVID-19 увеличилось до 98 человек

Вчера, 10:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области выявлено два новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие -  жители Северодонецка и Кременной, из круга ранее определенных контактных лиц. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Всего за все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 98 человек.

В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.

Всего с начала тестирования подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131 человек выздоровел, 1427 - умерли.

На 15 июля количество зарегистрированных активных больных составляет 26049 человек, из них госпитализированы 3935 человек, 93 - подключены к аппарату ИВЛ.

  • Винницкая обл. - 2194 (1623 выздоровели)
  • Волынская обл. - 3117 (1840 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1155 (1045 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1550 (1204 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 4112 (1379 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 3178 (1246 выздоровели)
  • м. Киев - 6497 (2160 выздоровели)
  • Киевская обл. - 3128 (2054 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели)
  • Луганская обл. - 97 (74 выздоровели)
  • Львовская обл. - 7425 (1167 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели)
  • Одесская обл. - 2314 (1031 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 4782 (3101 выздоровели)
  • Сумская обл. - 346 (300 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 2292 (1446 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2787 (1508 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 5208 (2998 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).

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