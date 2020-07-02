В Луганской области количество больных COVID-19 увеличилось до 98 человек

В Луганской области выявлено два новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие - жители Северодонецка и Кременной, из круга ранее определенных контактных лиц. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Всего за все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 98 человек.

В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.

Всего с начала тестирования подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131 человек выздоровел, 1427 - умерли.

На 15 июля количество зарегистрированных активных больных составляет 26049 человек, из них госпитализированы 3935 человек, 93 - подключены к аппарату ИВЛ.