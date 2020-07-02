В Луганской области количество больных COVID-19 увеличилось до 98 человек

В Луганской области количество больных COVID-19 увеличилось до 98 человекВчера, 10:17
В Луганской области выявлено два новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие - жители Северодонецка и Кременной, из круга ранее определенных контактных лиц. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
Всего за все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 98 человек.
В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.
Всего с начала тестирования подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131 человек выздоровел, 1427 - умерли.
На 15 июля количество зарегистрированных активных больных составляет 26049 человек, из них госпитализированы 3935 человек, 93 - подключены к аппарату ИВЛ.
- Винницкая обл. - 2194 (1623 выздоровели)
- Волынская обл. - 3117 (1840 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1155 (1045 выздоровели)
- Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1550 (1204 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 4112 (1379 выздоровели)
- Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 3178 (1246 выздоровели)
- м. Киев - 6497 (2160 выздоровели)
- Киевская обл. - 3128 (2054 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели)
- Луганская обл. - 97 (74 выздоровели)
- Львовская обл. - 7425 (1167 выздоровели)
- Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели)
- Одесская обл. - 2314 (1031 выздоровели)
- Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4782 (3101 выздоровели)
- Сумская обл. - 346 (300 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2292 (1446 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2787 (1508 выздоровели)
- Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели)
- Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5208 (2998 выздоровели)
- Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).