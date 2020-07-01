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Российские террористы ранили 7 украинских военных

Сегодня, 22:53 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» привезенного из РФ.

Шестеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один военный был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Всего с начала сегодняшних суток семь украинских солдат получили ранения. Все раненые эвакуационной техникой оперативно доставлены в медицинские учреждения где получили надлежащую помощь врачей.

По словам пресс-центра ООС, действия российских оккупантов безнаказанными не остались — огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.

Потери противника уточняются.

Также сегодня президент Зеленский сделал заявление по поводу убийства украинского медика российскими войсками, обещавшими режим тишины на время эвакуации раненого. В своем заявлении Зеленский традиционно не смог написать, что атаковали украинских военных российские террористы. По его версии убивают украинцев с какой-то «той стороны».


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