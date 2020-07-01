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Агентство ООН по делам беженцев и Норвежский совет по делам беженцев отремонтировали 5000 домов на Востоке Украины

Сегодня, 16:11 citynews.net.ua | Напечатать

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) и Норвежский совет по делам беженцев (NRC) отремонтировали и восстановили 5000 домов, разрушенных в в Луганской и Донецкой областях.

С 2015 года UNHCR и NRC в Украине сотрудничают с целью восстановления и ремонта более 5000 домов, разрушенных вследствие конфликта на Востоке Украины. Благодаря средствам, предоставленным международными донорами UNHCR, NRC удалось оказать помощь в восстановлении жилья тем, кто наиболее в этом нуждался. Несмотря на то, что это партнерство заканчивается, UNHCR и NRC будут продолжать оказывать экстренную помощь в виде правовой помощи, помощи в зимний период, а также других проектов защиты и гуманитарной помощи.

Конфликт на Востоке Украины длится уже седьмой год, продолжая создавать гуманитарные потребности и влиять на наиболее уязвимых. Согласно Обзору гуманитарных потребностей 2020 года, более 55000 жилых домов было повреждено во время конфликта с обеих сторон «линии соприкосновения», которая сегодня разделяет Восточную Украину. Только в 2019 году под обстрелы попало 738 домов. В настоящее время гуманитарные организации восстановили более 60 процентов этих повреждений.

 

В течение 2018–2019 гг. Норвежский совет по делам беженцев (NRC) провел оценку разрушенного жилья в Донецкой и Луганской областях, в частности в населенных пунктах, которые находятся вдоль «линии соприкосновения» на подконтрольной Правительству Украины территории. По результатам оценки, выявлено 3189 единиц поврежденного имущества в обеих областях.

Таким образом, потребности в восстановлении жилья остаются существенными во многих местах Восточной Украины, особенно в труднодоступных районах с высоким уровнем опасности и ограниченным физическим доступом вблизи «линии соприкосновения». Ситуация усугубляется тем, что в Украине длительный и суровый зимний период, в течение которого погодные условия влияют на сроки выполнения ремонтных работ. Еще одна проблема, с которой сталкивается местное население — сложные и бюрократические процедуры получения помощи в восстановлении жилья, предоставляемой государством. Также остается проблемой получение актуальных и объективных данных разрушений жилых помещений на неподконтрольной Правительству Украины територии и в серой зоне. Из-за отсутствия постоянного гуманитарного доступа, партнеры Кластера по вопросам жилья и непродовольственных товаров не могут провести систематическую оценку разрушений на неподконтрольной территории.

С начала конфликта на Востоке Украины международные доноры оказали значительную финансовую поддержку для реализации программы «Жилье» NRC, инвестируя в регион более чем 3,7 миллионов долларов США, для того чтобы помочь людям восстановить свою жизнь. Донорами NRC выступали UNHCR, Министерство иностранных дел Норвегии, Управление гражданской защиты и гуманитарной помощи Европейского Союза, инициатива «Папа для Украны», Правительство Японии и Соединенные Штаты Америки (Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции), а также Шведское агентство международного развития и сотрудничества.

Владимир Босак (58 лет), житель г. Марьинка, вспоминает свой опыт: «Наш жилой дом был поврежден во время обстрелов пять лет назад. Мы не могли его отремонтировать из-за нехватки денег. Я единственный, кто получает пенсию. Моя супруга безработная и еще не имеет права на пенсию. Все это время мы жили в маленьком и необорудованном дачном флигеле, который очень холодный зимой. Мы благодарны за то, что помогли нам снова иметь дом!»

 

Программа «Жилье» в Украине обеспечивает долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц и тех, кто вернулся домой, в тоже время реагирует на новые чрезвычайные потребности в районах вдоль «линии соприкосновения». Работая с разными международными и национальными партнерами, UNHCR поддержало более 21000 ремонтов с начала конфликта на Востоке Украины.

«Проект «Жилье» показывает, насколько эффективной и быстрой может быть международная гуманитарная помощь во время сложной чрезвычайной ситуации, которая может перегрузить местную власть и гражданское общество, которые не могут реагировать так быстро, как это необходимо. Мы твердо верим в стойкость украинцев и уверены, что национальные усилия Правительства Украины по удовлетворению потребностей в восстановлении жилья — это верный путь вперед», — сказал Пабло Матэу, представитель UNHCR в Украине.

Поскольку программа «Жилье» NRC подходит к концу, подробный отчет об оценке поврежденного жилья в Донецкой и Луганской областях будет передан областным органам власти.

С 2018 года в Донецкой области местной властью и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям было выделено более 22 миллионов гривен для проведения ремонтных работ для более 1200 домовладений. Эта интервенция продолжится и в 2020 году.


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Агентство ООН по делам беженцев и Норвежский совет по делам беженцев отремонтировали 5000 домов на Востоке Украины » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня