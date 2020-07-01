В Харькове суточные осадки установили новый рекорд c 1881 года

В Харьковской области за ночь выпало 87 мм осадков, что является абсолютным суточным максимумом осадков за весь период наблюдений.

Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.

Начиная с вечера 13 июля и до 9:00 утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле далекого 1881 года и составлял 83 мм.

В Харьковской области за ночь больше всего осадков, а именно 104 мм, выпало на метеостанции Слобожанское.

Поскольку днем 14 июля вероятность дождя сохраняется, то суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться. Для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением.