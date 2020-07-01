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Депутаты Зеленского поддержали легализацию казино и букмекеров в Украине

Сегодня, 12:12 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины.

Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Кроме того, создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров); загородных комплексах отдыха из двух или более зданий общей площадью не менее 10 000 кв. м с обязательным оснащением отелем категории "пять звезд"; специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.

Также предусмотрено увеличение минимального возраста игроков до 21 года.

Участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений.

Законопроект предусматривает наказание для работников правоохранительных органов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за бездействие относительно незаконных азартных игр, в частности, за несообщение о совершении незаконной организации проведения азартных игр или сокрытие такой информации.

Законопроектом усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.

Также, проектом закона устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.


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