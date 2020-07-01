В Луганской области гроза оставила более 30 населенных пунктов без электроэнергии

13-14 июля из-за непогоды на территории Луганской области произошли массовые отключения электроэнергии, многие линии оборваны в результате порывов ветра и падения деревьев.

На данный момент обесточены 190 трансформаторных подстанций, 7726 абонентов находятся без света, 22 населенных пунктов полностью и 13 частично.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в Станично-Луганском, Счастьенском, Старобельском, Сватовском, Новопсковском, Беловодском РЕМах.

Обесточены полностью следующие населенные пункты: с.Бахмутивка, с.Н.Вильхове, с.Егоривка, с.Гайдукивка, с.Свитле, с. Невское, с.Ковалевка, с.Кармазинивка, с Поповка, с.Капитанове, с.Муратове, с.Попасне, с.Степное Яр, с.Чабанивка, с Огородное, с.Ляшкивка, с.Романовка, с.Шаровка, с .Минжурине, с.Красноармиець, с.Свистунивка.

Частично находятся без света: с.Лиман, с.Райгородка, с.Калмикивка, пгт.Станиця Луганская, с.Айдар-Николаевка, с.Новотошкивка, с.Городище, с.Даниливка, с.Третякивка, с.Кабичивка, с. Лозно-Александровка, пгт.Новопсков, с.Райгородка.