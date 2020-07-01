Украинские военные показали как выглядят пшеничные поля в результате обстрелов российским террористами

В Луганской области самые низкие цены на пшеницы. Также отсутствие железной дороги приводит к росту затрат на перевозку. В итоге аграрии теряют до 500 гривень на тонне пшеницы.

А еще есть обстрелы со стороны российских террористов или подпал пшеницы для «выкуривания» — от таких действий российских боевиков страдают Новоайдарский и Попаснянский районы.

При этом поражает цинизм террористов и их российских кураторов — в своих пропагандистских сюжетах они традиционно обвиняют украинских военных. Хотя простая карта и линейка разбивают их ложь за секунды — направление обстрелов и огня доказывают, что именно боевики уничтожают будущий урожай.

Украинские военные из 93 бригады показали, как выглядят пшеничные поля после обстрела со стороны российских боевиков. И никаких украинских позиций в том районе нет. Есть только люди, которые хотят жить и работать на своей мирной земле.

К сожалению, пока Россия поставляет военных и оружие это не возможно.