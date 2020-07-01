В Луганской области 2 новых случая COVID-19. Один пациент умер

По состоянию на 14 июля в Луганской области лабораторно подтверждены 96 случаев инфицирования COVID-19.

2 новых случая диагностированы в Северодонецке: 1 человек контактировал с ранее заболевшим, второй - вернулся из РФ и находился в самоизоляции.

Всего 74 инфицированных в Луганской области уже выздоровели. 1 больной, к сожалению, умер (сочетанная патология сердечно-сосудистой системы и коронавирусная пневмония).

В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев COVID-19. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 14 июля составляет 26205 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.

В госпитализации нуждаются 3968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: