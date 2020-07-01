В Луганской области 2 новых случая COVID-19. Один пациент умер

В Луганской области 2 новых случая COVID-19. Один пациент умерСегодня, 09:56
По состоянию на 14 июля в Луганской области лабораторно подтверждены 96 случаев инфицирования COVID-19.
2 новых случая диагностированы в Северодонецке: 1 человек контактировал с ранее заболевшим, второй - вернулся из РФ и находился в самоизоляции.
Всего 74 инфицированных в Луганской области уже выздоровели. 1 больной, к сожалению, умер (сочетанная патология сердечно-сосудистой системы и коронавирусная пневмония).
В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 638 случаев COVID-19. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 14 июля составляет 26205 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.
В госпитализации нуждаются 3968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 2148 (1562 выздоровели)
- Волынская обл. - 3080 (1681 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1146 (1045 выздоровели)
- Донецкая обл. - 765 (252 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1542 (1157 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 4055 (1301 выздоровели)
- Запорожская обл. - 622 (521 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 3127 (1246 выздоровели)
- м. Киев - 6350 (2124 выздоровели)
- Киевская обл. - 3090 (1925 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 674 (587 выздоровели)
- Луганская обл. - 95 (73 выздоровели)
- Львовская обл. - 7254 (1142 выздоровели)
- Николаевская обл. - 487 (385 выздоровели)
- Одесская обл. - 2258 (1030 выздоровели)
- Полтавская обл. - 334 (299 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4740 (2905 выздоровели)
- Сумская обл. - 341 (297 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2276 (1431 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2723 (1477 выздоровели)
- Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 909 (770 выздоровели)
- Черкасская обл. - 755 (602 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5184 (2864 выздоровели)
- Черниговская обл. - 612 (292 выздоровели).