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Крымскому экс-министру вынесли приговор за измену Украине

Вчера, 19:46 citynews.net.ua | Напечатать

13 июля 2020 года Днепровский районный суд города Киева, вынес приговор экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому. Согласно приговору, Михальчевский признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Ою этом сообщает инициатива Крымский Процесс.

Ранее, сторона обвинения, которую представляет Прокуратура АРК, запросила для Михальчевского 13 лет лишения свободы. Сторона защиты, как и сам Петр Михальчевский, просили суд вынести оправдательный приговор.

До вступления решения суда в законную силу, Михальчевский будет находиться на свободе. На данный момент у него действует мера пресечения в виде личного обязательства. Защита Михальчевского, намерена подавать апелляцию на приговор.

Михальчевский был задержан 5 января 2018 года в городе Киеве. В прокуратуре АРК сообщили, что, в рамках уголовного производства в его временном жилище в г. Киев, был проведен санкционированный обыск, во время которого изъяты паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью С. Аксенова и другие документы, подтверждающие сотрудничество Михальчевского с оккупационными властями. Прокуратурой АРК ему было предъявлено обвинение по статьям 110 ч.2, 111 ч.1 Уголовного кодекса Украины. 10 января Херсонским городским судом П. Михайльчевскому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно обвинению, Михальчевский осознавая факт вооруженного конфликта Украины и РФ, приступил к исполнению обязанностей министра здравоохранения Крыма. В период времени с 17.03.2014 по 9.06.2014, занимая пост министра здравоохранения АРК, обеспечил деятельность незаконно созданного органа власти (Министерство здравоохранения Республики Крым). Находясь на посту, выдал не менее 5 указов, легализуя в такой способ, деятельность оккупационного правительства на территории АРК. Также Михальчевский давал распоряжения медицинским учреждениям организовывать избирательные участки для проведения референдума. Кроме этого, Михальчевский публично оправдывал действия РФ и призывал жителей Крыма получать Российские паспорта. Таким образом, Михальчевский обвиняется по статьям 110 ч.2, 111 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельств, которые смягчают или отягощают наказание, прокуратурой не установлено».

Петр Михальчевский признает факт того, что он занимал пост министра Здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июля 2014 года, но в отличии прокуратуры АРК, он не считает что в этом есть состав инкриминируемых ему преступлений и не признает своей вины.


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