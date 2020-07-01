Ситуация на КПВВ в Донецкой области на 13 июля

Сегодня, 13 июля, российские боевики возобновили пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк — Мариуполь, однако продолжают блокировать КПВВ «Марьинка».

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, в соответствии с приказом командующего Объединенных сил, пропуск через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях в настоящее время осуществляется через КПВВ «Марьинка», «Новотроицкое» и «Станица Луганская».

По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ «Новотроицкое» в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТУ на въезд на контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей.

Также мониторы БФ «Право на захист» с утра наблюдали за ситуацией вдоль линии разграничения.

По их информации КПВВ «Новотроицкое» начал работу вовремя по графику и без задержек, а вот пропускать людей на блокпостах неподконтрольной правительству Украины территории начали с оопозданием на несколько часов. Всего в списках на пересечение линии разграничения в сторону оккупированніх территорий находилось 310 человек.

Выезд из оккупированных районов возможен только для тех людей, кто имеет регистрацию на подконтрольной территории Украины.

Через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения в пешем порядке с утра пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию — 229, на контролируемую территорию — 481.

Движение через КПВВ «Марьинка» продолжает оставаться заблокированным боевиками.